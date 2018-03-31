Украинцев предупреждают о сильном ветре и выходе рек из берегов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности, связанной с природными явлениями. На 31 марта прогнозируют сильный ветер в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Там порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом говорится на сайте ГСЧС.

Также спасатели отмечают, что с 31 марта в реках Украины может резко подняться уровень воды. Это связано с ожидаемыми дождями и снеготаянием.

Из берегов могут выйти река Тиса, Боржава, реки бассейнов Припяти и Западного Буга (в Львовской и Волынской областях), река Дунай в районе города Вилково (Одесская область),– предупреждают спасатели.

Напомним, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко спрогнозировала, что с 4 апреля начнется настоящая теплая весна.