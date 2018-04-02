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Дело матери, продавшей сына, передали в суд

Суд
15:28 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Ребенка планировали использовать для попрошайничества, мать получила за него 15 тыс. гривень.

В суд направили обвинительный акт по делу в отношении 32-летней жительницы Белогорского района Хмельницкой области, которая пыталась продать своего 4-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"В феврале этого года... был задокументирован факт незаконной сделки в отношении малолетнего ребенка. Установлено, что 32-летняя жительница Белогорского района Хмельницкой области, преследуя корыстные мотивы, осуществила незаконную сделку относительно своего 4-летнего сына", – говорится в сообщении. Женщина отдала мальчика посторонним лицам за 15 тыс. грн, чтобы он занимался попрошайничеством на территории Тернопольской области. Это горе-мать подтвердила соответствующей распиской. Злоумышленницу задержали во время получения средств.

По информации руководителя отраслевого отдела прокуратуры области Сергея Наконечного, по результатам досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств совершения указанным лицом уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (незаконное соглашение относительно малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в этом уголовном производстве направлен для рассмотрения в суд. Мальчика у женщины отобрали. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав.

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Новости Украины, Мать, Нищенство, Продажа, Ребенок, Суд.
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