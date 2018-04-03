https://telegraf.com.ua/files/2018/04/15589549_1421260397885442_1301053198915752930_n-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3992462-na-lvovshhine-pogibla-trehletnyaya-devochka.html
На Львовщине погибла трехлетняя девочка
22:22 Вт, 3 Апрель 2018 Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Ребенок провалился в выгребную яму вместе с подружкой, которая сейчас находится в реанимации.
Трехлетняя девочка погибла после падения в выгребную яму, ее четырехлетняя подружка - в реанимации районной больницы, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.
По данным полиции, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Николаевского района Львовской области. В данное время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства трагического случая.
Telegraf.com.ua