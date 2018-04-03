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На Львовщине погибла трехлетняя девочка

Полиция
22:22 Вт, 3 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Ребенок провалился в выгребную яму вместе с подружкой, которая сейчас находится в реанимации.

Трехлетняя девочка погибла после падения в выгребную яму, ее четырехлетняя подружка - в реанимации районной больницы, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Николаевского района Львовской области. В данное время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства трагического случая.

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Новости Украины, Выгребная яма, Гибель, Девочка, Дети, Львовская область.
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