На Львовщине погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла после падения в выгребную яму, ее четырехлетняя подружка - в реанимации районной больницы, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Николаевского района Львовской области. В данное время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства трагического случая.