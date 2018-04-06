В Киеве похитили двух иностранцев

В Киеве в Голосеевском районе неизвестные похитили 32-летнего предпринимателя вместе с 25-летней девушкой, оба – граждане Китая. Преступление произошло вечером 5 апреля на ул. Антоновича, передает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

Неизвестные подбежали к иностранцам и затолкали их в автомобиль Chevrolet. В салоне машины мужчине и женщине на голову надели черные пакеты, после чего автомобиль скрылся с места происшествия. Преступники отвезли своих жертв в Боярку Киево-Святошинского района, где у иностранцев отобрали документы, мобильные телефоны, и около $10 тыс., после чего отпустили.