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В Киеве похитили двух иностранцев

Похищение
16:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Инцидент произошел в центре столицы, китайского бизнесмена с его девушкой отвезли в Боярку, где ограбили и отпустили.

В Киеве в Голосеевском районе неизвестные похитили 32-летнего предпринимателя вместе с 25-летней девушкой, оба – граждане Китая. Преступление произошло вечером 5 апреля на ул. Антоновича, передает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

Неизвестные подбежали к иностранцам и затолкали их в автомобиль Chevrolet. В салоне машины мужчине и женщине на голову надели черные пакеты, после чего автомобиль скрылся с места происшествия. Преступники отвезли своих жертв в Боярку Киево-Святошинского района, где у иностранцев отобрали документы, мобильные телефоны, и около $10 тыс., после чего отпустили.

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Новости Украины, Бизнесмен, Боярка, Киев, Ограбление, Похищение.
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