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В Киеве маршрутка врезалась в автомобиль полиции
Новости Украины: У маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.
В Киеве маршрутный автобус, у которого отказали тормоза, врезался в полицейский автомобиль на Северном мосту.
Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".
Отмечается, что в ДТП, которое произошло на мосту в направлении станции метро "Почайна" с жилого массива Троещина, никто из людей не пострадал.
"По предварительной информации, у автомобиля "Богдан" (AA0952AA) отказали тормоза и он въехал в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - говорится в сообщении.
Telegraf.com.ua