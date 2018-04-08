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В Киеве маршрутка врезалась в автомобиль полиции

ДТП
17:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook.com

Новости Украины: У маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.

В Киеве маршрутный автобус, у которого отказали тормоза, врезался в полицейский автомобиль на Северном мосту.

Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".

Отмечается, что в ДТП, которое произошло на мосту в направлении станции метро "Почайна" с жилого массива Троещина, никто из людей не пострадал.

"По предварительной информации, у автомобиля "Богдан" (AA0952AA) отказали тормоза и он въехал в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, ДТП, Киев, Маршрутка, Полицейский автомобиль.
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