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Боевики вновь нарушили "Пасхальное перемирие", на этот раз 35 обстрелов

АТО
07:07 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: За праздничные сутки в зоне АТО произошло 35 обстрелов, ранены пятеро воинов ВСУ.

В минувшие праздничные сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие" - осуществили 35 обстрелов позиций украинских защитников, применив при этом вооружение запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за сутки от 8 апреля.

В частности на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления вблизи Луганского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся по защитникам Светлодарска. Также гранатометы оккупанты применили неподалеку Крымского и Валуйского, сообщают в штабе.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Водяного, Лебединского, Богдановки, Каменки, Пищевика и Широкиного. Кроме этого, в районе Богдановки враг применил вооружение БМП, недалеко от Водяного, Гнутового и Пищевика – крупнокалиберные пулеметы, по защитникам Авдеевки, Павлополя, Талаковки и Шахты "Бутовка" – стрелковое оружие, а по защитниках Широкиного – велся снайперский огонь.

В результате боевых действий пятеро украинских воинов получили ранения. Пострадавших защитников оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь.

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Новости Украины, АТО, Война, Восток Украины, Донбасс, Пасхальное перемирие, Украина.
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