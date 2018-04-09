На Харьковщине произошло страшное ДТП

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще пятеро пострадали. Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла сегодня, 9 апреля, около 12:40 на автотрассе Чугуев - Меловое. По сведениям полиции, водитель внедорожника Hyundai Tucson выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле погибла семья из города Купянска - водитель, его жена и двое детей. Водитель другого автомобиля и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты. Обстоятельства ДТП устанавливаются.