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По информации в соцсетях, Мариуполь содрогается от мощных взрывов

По информации в соцсетях, Мариуполь содрогается от мощных взрывов
23:17 Вт, 10 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Встревоженные жители прифронтового города в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год.

Левобережный район и микрорайон "Восточный" Мариуполя сегодня вечером содрогается от мощных взрывов.

Как сообщает сайт города Мариуполя, слышна громкая канонада.

Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год.

"Что-то возможно бахает с востока". "Левый. Громко", - пишут мариупольцы.

По информации пресс-центр штаба АТО, по состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов.

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Новости Украины, АТО, Взрывы, Донбасс, Мариуполь.
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