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По информации в соцсетях, Мариуполь содрогается от мощных взрывов
Новости Украины: Встревоженные жители прифронтового города в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год.
Левобережный район и микрорайон "Восточный" Мариуполя сегодня вечером содрогается от мощных взрывов.
Как сообщает сайт города Мариуполя, слышна громкая канонада.
Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год.
"Что-то возможно бахает с востока". "Левый. Громко", - пишут мариупольцы.
По информации пресс-центр штаба АТО, по состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов.
Telegraf.com.ua