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В Украину возвращаются заморозки

Погода в Украине:
10:23 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украину возвращаются заморозки и резкое понижение температур.

В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Спасатели предупредили о наводнениях в Украине

"13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.

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Новости Украины, Заморозки, Погода, Погода в Украине, Похолодание, Синоптики.
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