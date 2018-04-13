В Украину возвращаются заморозки

В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.