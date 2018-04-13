https://telegraf.com.ua/files/2018/04/cherry-blossom-3308735_960_720-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4008629-v-ukrainu-vozvrashhayutsya-zamorozki.html
В Украину возвращаются заморозки
10:23 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com
Новости Украины: В Украину возвращаются заморозки и резкое понижение температур.
В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
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"13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.
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