Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СБ ООН рассмотрит новый проект резолюции по Сирии СБ ООН рассмотрит новый проект резолюции по Сирии
Новости: Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана
Новости: Формула-1: результаты Гран-при Китая Формула-1: результаты Гран-при Китая
Новости: Ученые зафиксировали появление корональных дыр на Солнце Ученые зафиксировали появление корональных дыр на Солнце
X

Боевики передали ВСУ тело пропавшего солдата

Боевики передали ВСУ тело пропавшего солдата
14:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: После проведения процедуры опознания и оформления документов тело погибшего доставят к месту захоронения.

Представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, который пропал без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, силами поисковой группы «Эвакуация-200» тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.

После проведения этих мероприятий и оформления необходимых документов тело погибшего доставят к месту захоронения.

Боевики приготовились к затоплению "ядерной" шахты "Юнком"

Напомним, 29 марта штаб АТО сообщил, что в одном из военных подразделений сил АТО было обнаружено отсутствие военнослужащего. 3 апреля стало известно, что его тело также нашли боевики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, АТО, ВСУ, ОРДО, Пропавший солдат ВСУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Киевщине полиция пресекла деятельность "коллекторской фирмы" Омелян: Компании-строители Керченского моста ждут санкции В Гонконг пытались отправить почтой 24 кг гривень

Последние новости

Регина Тодоренко вышла в свет в дерзком образе Ибрагимович забил победный гол в МЛС (Видео) Оригинальный дизайн детской комнаты (Фото)
Сегодня читают
01 Сексологи определили фрукты, которые повышают потенцию
02 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
03 "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
04 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
05 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
Новости сегодня
15:13 Юные фото Мелании Трамп, на которых она совсем на себя не похожа (Фото)
15:09 Как уберечь себя от клеща
15:06 Минобороны США опубликовало видео запуска "Томагавка" по Сирии
14:55 Сотрудников Apple будут увольнять за утечку информации
14:51 В России проанализируют необходимость блокировки VPN-сервисов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: КНДР отмечает день рождения Ким Ир Сена КНДР отмечает день рождения Ким Ир Сена
Новости: Ким Чен Ын обещает Китаю развитие отношений Ким Чен Ын обещает Китаю развитие отношений
Новости: В Словении распустили парламент В Словении распустили парламент
Новости: Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж
Добавить комментарий
0