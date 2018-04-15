Боевики передали ВСУ тело пропавшего солдата

Представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, который пропал без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, силами поисковой группы «Эвакуация-200» тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.

После проведения этих мероприятий и оформления необходимых документов тело погибшего доставят к месту захоронения.

Напомним, 29 марта штаб АТО сообщил, что в одном из военных подразделений сил АТО было обнаружено отсутствие военнослужащего. 3 апреля стало известно, что его тело также нашли боевики.