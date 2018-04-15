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Штаб АТО: Боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ, пострадавших нет

Штаб АТО: Боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ, пострадавших нет
19:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боевики осуществили 24 обстрела с начала суток в воскресенье, используя, в частности, запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Незаконные вооруженные формирования осуществили 24 обстрела украинских опорных пунктов с начала суток в воскресенье, используя, в частности, запрещенное Минскими соглашениями вооружение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

На донецком направлении боевики открывали огонь по защитникам с.Павлополь Волновахского района из 120- и 82-милиметровых минометов. "Кроме того, из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Песок, а из гранатометов и стрелкового оружия - наши укрепления под Водяным, Павлополем и Авдеевкой. Также под гранатометный огонь попали защитники Шахты "Бутовка", а вблизи Новотроицкого велся снайперский огонь", - информируют в штабе АТО.

"На луганском направлении агрессор применил запрещенные 120 и 82-мм минометы по защитникам Луганского и Светлодарська. Кроме этого, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по нашим позициям поблизости Новолуганского, а также из вооружения БМП - под Луганским и Троицким", - говорится в сообщении.

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