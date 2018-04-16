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Штаб: Боевики обстреляли Пески из минометов и БМП

ВСУ
18:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В зоне АТО в понедельник зафиксировано 22 вражеских обстрела, украинские военные не пострадали.

Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, никто из украинских военных не пострадал, сообщили в штабе АТО.

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не соблюдался. По состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции сил АТО возле Песков. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским позициям у Водяного, Верхнеторецкого и Авдеевки.

"Кроме этого из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстреливал наши укрепления вблизи Новотроицкого и Марьинки, из бронетранспортеров – неподалеку Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов – в районе Лебединского. Также из гранатометов и снайперского оружия огонь велся вблизи Широкино", - сказано в сводке.

На луганском направлении боевики применили вооружение БМП и гранатометы по украинским укреплениям под Луганским. Кроме того, из гранатометов обстреляны позиции ВСУ возле Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов – Новолуганского.

"В результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных сил Украины", - сообщили в штабе АТО.

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Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Донбасс, Штаб.
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