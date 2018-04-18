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ДТП в Кривом Роге: возросло количество госпитализированных

Авария в Кривом Роге
11:54 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: НПУ

Новости Украины: В больницу госпитализировали мужчину, который после ДТП в Кривом Роге накануне был отправлен на амбулаторное лечение.

В больнице №2 Кривого Рога Днепропетровской области по состоянию на 9 часов утра сегодняшнего дня находятся 16 пострадавших в ДТП, в результате которого 17 апреля погибли 8 человек. Об этом сообщил заместитель заведующего приемным отделением больницы Владимир Степанов.

По его словам, вчера днем в больницу обратился мужчина, который после ДТП был отправлен на амбулаторное лечение. В связи с ухудшением состояния здоровья он госпитализирован. Степанов также добавил, что двое людей, пострадавших в резонансном ДТП, после операций находятся в крайне тяжелом состоянии, еще двое - в тяжелом. Состояние остальных госпитализированных - средней тяжести.

Проскочил на желтый: полиция раскрыла подробности ДТП в Кривом Роге

Как сообщалось, утром 17 апреля во Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 21 человек пострадал. В больницу были госпитализированы 15 человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа - виновнику смертельного ДТП.

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Новости Украины, ДТП в Кривом Роге, Количество погибших, Количество пострадавших, Состояние пострадавших.
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