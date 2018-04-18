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720 вражеских обстрелов: за "пасхальное перемирие" ни одного дня тишины

ВСУ
19:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: flickr.com

Новости Украины: Боевики сорвали "пасхальное перемирие" на востоке Украины, осуществив 720 обстрелов.

Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер заявляет о срыве "пасхального перемирия", объявленного на востоке Украины с 30 марта, и отмечает, что количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в этот период многократно выросло.

"Пасхальное перемирие было сорвано. СММ ОБСЕ констатирует риск дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. С 30 марта по 16 апреля 2018 года зафиксировано одно боевое столкновение и 720 обстрелов со стороны НВФ ОРДЛО, 685 из них были прицельными. Имели место нарушения режима тишины с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, - с применением танков, артиллерии и минометов", - написала Д.Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске в среду.

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"Таким образом, количество обстрелов увеличилось в разы, не обеспечено ни одного дня тишины, среди украинских военных погибшие и раненые. Вызывает возмущение очередная провокация в отношении персонала Донецкой фильтровальной станции, в результате которой ранены сотрудники станции", - подчеркнула она.

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Пресс-секретарь Л.Кучмы отметила систематическое препятствование работе наблюдателей ОБСЕ со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности, обстрел беспилотников, вооруженные провокации, многократный недопуск наблюдателей в определенные районы. "НВФ ОРДЛО пытаются систематически срывать роботу международных мониторов, то есть сделать все, чтобы они не смогли продолжить эффективное выполнение возложенной на них миссии", - написала она.

"Полноценная тишина возможна лишь после того, как РФ прекратит поставлять технику, вооружение, горюче-смазочные материалы и наемников через неконтролируемый участок украинско-российской границы; обеспечит беспрепятственный доступ для СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО включительно с районами, находящимися в непосредственной близости от границы с РФ и создания в пограничном районе зоны безопасности, о которой договаривались еще в сентябре прошлого года; выведет с территории Украины технику и наемников", - резюмировала Д.Олифер.

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Все по теме:

Новости Украины, АТО, Боевики, Донбасс, Минская группа, Минские соглашения, Пасхальное перемирие.
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