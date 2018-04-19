Боевики ранили пенсионера возле Торецка

Под Торецком в результате обстрела боевиками российско-оккупационных бандформирований получил ранения местный житель в собственном дворе.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

"Полиция начала досудебное расследование по факту теракта", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия. Раненого госпитализировали в больницу города Торецк.