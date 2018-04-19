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Боевики ранили пенсионера возле Торецка

Боевик
03:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В поселке Новгородском пенсионер 1940 года рождения госпитализирован с пулевым ранением руки.

Под Торецком в результате обстрела боевиками российско-оккупационных бандформирований получил ранения местный житель в собственном дворе.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

"Полиция начала досудебное расследование по факту теракта", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия. Раненого госпитализировали в больницу города Торецк.

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Новости Украины, Боевики, Восток Украины, Донецкая область, Пенсионер, Торецк.
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