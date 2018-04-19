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Боевики ранили пенсионера возле Торецка
Новости Украины: В поселке Новгородском пенсионер 1940 года рождения госпитализирован с пулевым ранением руки.
Под Торецком в результате обстрела боевиками российско-оккупационных бандформирований получил ранения местный житель в собственном дворе.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.
"Полиция начала досудебное расследование по факту теракта", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия. Раненого госпитализировали в больницу города Торецк.
Telegraf.com.ua