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Киевлян предупредили о сильном ветре

Сильный ветер
09:26 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: В четверг, 19 апреля, синоптики предупредили киевлян о штормовом ветре.

В Киеве и Киевской области в течение суток 19 апреля ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 19 апреля в Киеве и Киевской области сохранятся порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 19 апреля: порывы ветра, местами дождь

Как сообщалось, в Киеве 19 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь.  Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.

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Новости Украины, Ветер, ГСЧС, Киев, Погода, Укргидрометцентр.
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