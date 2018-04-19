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Киевлян предупредили о сильном ветре
09:26 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: В четверг, 19 апреля, синоптики предупредили киевлян о штормовом ветре.
В Киеве и Киевской области в течение суток 19 апреля ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщает ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 19 апреля в Киеве и Киевской области сохранятся порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 19 апреля: порывы ветра, местами дождь
Как сообщалось, в Киеве 19 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.
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