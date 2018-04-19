Киевлян предупредили о сильном ветре

В Киеве и Киевской области в течение суток 19 апреля ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 19 апреля в Киеве и Киевской области сохранятся порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве 19 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.