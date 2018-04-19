Нескольким членам команды сейнера "Норд" удалось покинуть Украину

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что около 6:00 четверга двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд", обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в г.Харьков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В аэропорту "Жуляны" (Киев - прим.ред) на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, которые на паспортный контроль предъявили документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в г.Харьков. Поскольку украинская сторона ни в коем случае не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины и, поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины - членов суднокоманды "Норд", которые содержались в базах данных, данные граждане были пропущены через границу и вылетел в Беларусь", - сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины в четверг днем.

В погранведомстве отмечают, что на момент вылета самолета каких-либо соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов команды в адрес Госпогранслужбы не поступало.

"Учитывая то, что есть основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины - членам суднокоманды "Норд" документов, якобы подтверждающих гражданство РФ, в 15.20, во время оформления пассажиров на следовавший в Минск рейс, Государственная пограничная служба отказала в выезде еще 7 гражданам Украины - членам суднокоманды "Норд", которые предъявили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередной попытке незаконного возбуждения Государственной границы Украины. Материалы направлены в суд", - информируют в Госпогранслужбе Украины.

Также в украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях.

"По данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы", - добавили в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, команда судна "Норд" вечером 7 апреля неудачно попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) "Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета", - сообщала Госпогранслужба.

"Сотрудники Госпогранслужбы во время проверки установили, что собственниками документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть, на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы", - говорится в информации.

За попытку нарушения государственной границы в отношении лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП (пересечение или попытка пересечения госграницы Украины любым способом вне пунктов пропуска через госграницу или в пунктах пропуска через госграницу Украины без соответствующих документов или c документами, содержащими недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти - влекут наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток).

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана, по данным украинского омбудсмена, освободят 10 апреля, а пока он находится в изоляторе временного содержания.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

В тот же день Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область) постановил оштрафовать членов экипажа рыболовецкого судна "Норд".

7 апреля стало известно, что члены экипажа судна "Норд" не вернулись на сейнер и разместились в гостинице, 10 апреля они явились на допрос в ГУ СБУ в Крыму в качестве свидетелей по делу в отношении капитана сейнера.

12 апреля админматериалы в отношении членов экипажа "Норда" поступили в Дергачевский райсуд Харьковской области. Но при подготовке к рассмотрению дела судьей было установлено, что в них отсуствуют материалы, необходимые для решения дела. В связи с этим постановлением судьи материалы были возвращены в отдел погранслужбы Дергачи для надлежащего оформления.