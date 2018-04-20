Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Без МВФ не справимся: НБУ рассказал о ситуации с финансами в стране
Без МВФ не справимся: НБУ рассказал о ситуации с финансами в стране
Новости: В правительстве сообщили, в каком случае повысят цены на газ
В правительстве сообщили, в каком случае повысят цены на газ
Новости: Чемпион мира-1986 дал совет Месси
Чемпион мира-1986 дал совет Месси
Новости: Гиперзвуковую крылатую ракету разработают в США
Гиперзвуковую крылатую ракету разработают в США
X

В ГСЧС рассказали о множестве нарушений пожарной безопасности в Украине

Проверка в ТЦ
13:44 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В рамках масштабной проверки, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнаружила 41 867 нарушений правил пожарной безопасности.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнаружила 41 867 нарушений правил пожарной безопасности в массово посещаемых заведениях Украины. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Всего проверено 3 239 учреждений. 11 964 нарушения выявлены в торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и учреждениях досуга, 27 705 - в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, 2 198 - в стационарных учреждениях здравоохранения.

Найденные нарушения заключаются в отсутствии или неисправности автоматических систем противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения, в необходимости замены или ремонта системы электроснабжения, необходимости перепланировать пути эвакуации, в отсутствии первичных средств пожаротушения.

Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня": названо окончательное число погибших

По данным службы, за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 3 199 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц и направлены 125 исковых заявлений в административный суд.

Как сообщалось, после пожара в российском городе Кемерово, унесшего десятки человеческих жизней, многие из которых - дети, ГСЧС Украины инициировала масштабные проверки объектов массового скопления людей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Масштабная проверка ГСЧС, Нарушения, Правила пожарной безопасности.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Смертельное ДТП на Донетчине: Daewoo Lanos врезался в автобус В Херсоне нашли двух беглецов-подростков В Херсоне эвакуировали 700 человек из ТРЦ

Последние новости

"Мстители 3" могут стать рекордсменом по бюджету НБА. Лучшие моменты 19 апреля (Видео) Компания Skoda рассекретила дизайн своего нового кроссовера
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
03 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Гассиев: Жаль, что Усик получил травму
Новости сегодня
14:35 Дико смешно: забавные люди, которые впервые пришли в тренажерный зал
14:35 15-й Международный Пекинский автосалон: даты проведения 2018
14:34 В ГПСУ назвали основной маршрут контрабанды янтаря
14:27 СМИ: Турция забирает у США свое золото
14:26 Срна имеет предложение от турецкого гранда
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Арбитраж по лесу-кругляку: ЕС и Украина согласовали "нейтральных" арбитров
ЕС и Украина согласовали "арбитров" по лесу-кругляку
Новости: Кабмин опроверг главный миф о декларации с врачом
Кабмин опроверг главный миф о декларации с врачом
Новости: Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
Новости: Названы самые полезные продукты для завтрака
Названы самые полезные продукты для завтрака
Добавить комментарий
0