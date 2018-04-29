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На Хортице был разрушен памятник борцам за волю Украины

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Вандалы
01:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Рядом с разрушенным памятником неизвестные оставили бутылки из-под алкоголя.

Сегодня ночью на острове Хортица в Запорожье вандалы разрушили памятник борцам за волю Украины 1918-2018 годов, установлен неделю назад.

Об этом информирует в Facebook партия "Национальный корпус", которая выступила организатором акции по установке памятника.

"Сегодня ночью на Хортице вандалы уничтожили памятник "Борцам за волю Украины 1918-2018 годов", которые погибли, защищая украинскую землю. Приехав на место происшествия сегодня утром, мы увидели разбитую памятную табличку и разбитый крест", - сказано в информации.

Крест был установлен в прошедшую субботу в рамках украинско-литовского проекта "Память Нации: Возродим Хортицу". Кроме того, в рамках акции на острове было высажено 2 тысячи дубов.

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Все по теме:

Новости Украины, Вандалы, Запорожье, Новости Украины, Происшествия, Украина, Хортица.
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