Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Новости: Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Новости: Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Новости: Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
X

Пограничники задержали гражданина РФ за попытку вывезти старинный самовар

Смотрите фото (5)
Изъятый самовар
23:14 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Пограничники задержали россиянина, пытающегося незаконно вывезти самовар 1870 года

Пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно вывезти из Украины самовар 1870 года изготовления, вероятно имеющего историческую и культурную ценность, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля "Mitsubishi" российской регистрации зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 года изготовления. Гражданин РФ направлялся указанной иномаркой на выезд из Украины через пункт пропуска "Бачевск".

Кроме того вчера вечером в пункт пропуска "Новые Яриловичи" на выезд из Украины по полосе движения "зеленый коридор" прибыл автомобиль "Volkswagen" украинской регистрации под управлением гражданина Украины. Военнослужащие в ходе углубленного осмотра обнаружили в автомобиле пять церковных книг датированных 1900 годом.

Представители Государственной фискальной службы Украины в установленном порядке изъяли все найденные предметы и направили на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГПСУ, Гражданин России, Задержание, Самовар, Сумы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве некоторые троллейбусы изменят движение Возле реки в Мариуполе нашли гранатомет В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта

Последние новости

Грымчак: США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе Беспорядки во Франции: 200 человек задержано Легендарный Роналдо прокомментировал уход Иньесты из "Барселоны"
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
03 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
04 Медики рассказали, почему вредно питаться в кафе и ресторанах
05 Американские ученые хотят "воскресить" мамонта
Новости сегодня
05:31 Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу
05:23 С 1 мая на столичном Подоле изменят схему проезда транспорта
05:18 В среду, в связи с ремонтом дорог, в Киеве ограничат движение
04:45 Прокачали свои тачки: Странный тюнинг от любителей выделиться из толпы (Фото)
04:05 Уморительные картинки для хорошего настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Новости: Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Новости: Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Новости: Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Добавить комментарий
0