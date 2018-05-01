Пограничники задержали гражданина РФ за попытку вывезти старинный самовар

Пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно вывезти из Украины самовар 1870 года изготовления, вероятно имеющего историческую и культурную ценность, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля "Mitsubishi" российской регистрации зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 года изготовления. Гражданин РФ направлялся указанной иномаркой на выезд из Украины через пункт пропуска "Бачевск".

Кроме того вчера вечером в пункт пропуска "Новые Яриловичи" на выезд из Украины по полосе движения "зеленый коридор" прибыл автомобиль "Volkswagen" украинской регистрации под управлением гражданина Украины. Военнослужащие в ходе углубленного осмотра обнаружили в автомобиле пять церковных книг датированных 1900 годом.

Представители Государственной фискальной службы Украины в установленном порядке изъяли все найденные предметы и направили на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.