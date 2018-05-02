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Главу Госгеокадастра Закарпатья задержали на крупной взятке

Взятка
15:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Руководитель Госгеокадастра в Закарпатской области и его заместитель задержаны при получении взятки.

Руководитель Госгеокадастра в Закарпатской области и его заместитель задержаны при получении неправомерной выгоды в сумме $200 тыс., сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"ГПУ совместно с УЗЭ НП (управление защиты экономики Национальной полиции - ред.) задержали на взятке в 200 тыс. долл. руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области", - написала Л.Сарган в среду в Твиттере.

По ее словам, в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

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Новости Украины, Взятка, Госгеокадастр, ГПУ, Закарпатская область, Руководитель Госгеокадастра.
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