Главу Госгеокадастра Закарпатья задержали на крупной взятке

Руководитель Госгеокадастра в Закарпатской области и его заместитель задержаны при получении неправомерной выгоды в сумме $200 тыс., сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

ГПУ спільно з УЗЕ НП затримали на хабарі у 200 тис дол керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Проводяться першочергові слідчі дії. Деталі згодом — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 2 мая 2018 г.

"ГПУ совместно с УЗЭ НП (управление защиты экономики Национальной полиции - ред.) задержали на взятке в 200 тыс. долл. руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области", - написала Л.Сарган в среду в Твиттере.

По ее словам, в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.