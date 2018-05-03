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Оккупанты Донбасса активизировали антиукраинскую пропаганду

Донбасс
15:06 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Оккупационное командование активизировало антиукраинскую пропаганду на Донбассе.

Командование российских оккупационных войск активизировало антиукраинскую пропаганду на Донбассе, в частности, готовят стихийные митинги и саботаж для препятствования выполнению задач Вооруженных сил Украины по стабилизации обстановки.

Как передает корреспондент, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало антиукраинскую пропаганду путем искаженной и предвзятой трактовки изменения формата противодействия российской агрессии с Антитеррористической операции (АТО) в Операцию Объединенных сил (ООС)", - сообщил Гуцуляк.

В частности, по словам пресс-секретаря, с целью запугивания местного населения на оккупированных территориях интенсивно распространяется информация о возможности активизации боевых действий и расширения территории ее ведения, что может привести к гуманитарному кризису с обеих сторон линии разграничения сторон.

"Ссылаясь на изложенное, российско-оккупационное командование требует от так называемых местных органов власти и перевозчиков быть готовыми обеспечить эвакуацию населения. В то же время, создавая в обществе ситуацию напряженности, противник проводит уточнение относительно мобилизационных ресурсов, в том числе, уточнение о количестве личного состава и частного транспорта, который планируется конфисковать под видом так называемой мобилизации. Кроме того, включена подготовка антиукраинских мероприятий в районе дислокации войск ООС путем проведения так называемых стихийных митингов и акций саботажа для препятствования выполнению задач ВСУ по стабилизации обстановки. Не исключено, что в ходе проведения указанных акций возможны провокационные действия, направленные на дискредитацию Объединенных сил с жертвами среди населения. Такое развитие ситуации может стать для противника поводом для начала активных боевых действий", - сказал он.

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Новости Украины, Восток Украины, Донбасс, Минобороны Украины, ООС, Пропаганда, Украина.
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