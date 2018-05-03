https://telegraf.com.ua/files/2018/05/0001-4e891dba-5aeb5051-9a34-f8651d52-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4043367-politseyskiy-v-krivom-roge-sbil-peshehoda-perehodyashhego-na-krasnyiy.html
Полицейский в Кривом Роге сбил пешехода, переходящего на красный
Новости Украины: В Кривом Роге патрульный сбил пешехода, перебегавшего дорогу на красный, в результате аварии пешеход получил травмы.
В Кривом Роге на ул. Балхашской автомобиль патрульной службы полиции сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает местное издание 1kr.ua.
В результате аварии пешеход получил травмы - у него разбит нос, ушибы и ссадины. Ему была оказана необходимая медпомощь.
По данному факту начата служебная проверка.
Издание сообщает, что по факту случившегося будет открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения".
Telegraf.com.ua