Пожар на складах в Балаклее локализировали

По состоянию на 23-00 завершены работы по локализации пожара на территории не разминированной технической площадки в Балаклее, сообщают в пресс-центре Минобороны Украины.

"По состоянию на 23-00 пожарными расчетами Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершены работы по локализации пожара на территории не разминированной технической площадки. На данном участке наблюдаются одиночные взрывы. Угрозы хранилищам боеприпасов нет", - говорится в сообщении.

Для дежурства на месте происшествия задействованы пожарные расчеты Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 4 пожарных танка, инженерная машина разграждения, пожарные автомобили и другая техника.

В министерстве также сообщили, что в режиме готовности находятся авиационные средства, используемые для тушения.