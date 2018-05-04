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Пожар на складах в Балаклее локализировали

Пожар на складах в Балаклее
05:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Угрозы хранилищам боеприпасов нет, пожарные и техника остаются на месте инцидента.

По состоянию на 23-00 завершены работы по локализации пожара на территории не разминированной технической площадки в Балаклее, сообщают в пресс-центре Минобороны Украины.

"По состоянию на 23-00 пожарными расчетами Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершены работы по локализации пожара на территории не разминированной технической площадки. На данном участке наблюдаются одиночные взрывы. Угрозы хранилищам боеприпасов нет", - говорится в сообщении.

Для дежурства на месте происшествия задействованы пожарные расчеты Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 4 пожарных танка, инженерная машина разграждения, пожарные автомобили и другая техника.

В министерстве также сообщили, что в режиме готовности находятся авиационные средства, используемые для тушения.

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Новости Украины, Балаклея, Минобороны Украины, Пожар, Пожар в Балаклее, Пожар на складах.
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