ВСУ назвали основную причину пожара в Балаклее

Среди версий возникновения пожара на техническом полигоне на 65 арсенале в Балаклее (Харьковская обл.) - возгорание сухой травы и искра из выхлопной трубы пожарного танка, сообщил начальник вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов.

На брифинге в пятницу в Киеве он напомнил, что после инцидента в 2017 году на технической территории арсенала оставались разные элементы, боеприпасы, элементы порохов.

"Рассматривается несколько версий возникновения пожара 3 мая. Возгорание сухой травы на территории, которая не была расчищена, попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка на боеприпас, а также как версия - высокая температура, которая могла воздействовать на боеприпасы", - сказал он.

Как сообщалось, 3 мая в Балаклее на технической территории военного арсенала Министерства обороны возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет.