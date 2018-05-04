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Жуткое ДТП с фурой в Днепре: появилось видео момента аварии
14:21 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Появилось видео момента жуткой аварии на ул. Космической в Днепре с участием фуры с трубами.
В Днепре на ул. Космической произошло ДТП с участием фуры, груженной трубами. Один человек погиб, шестеро получили травмы, повреждены 13 машин, сообщает Информатор.
В результате ДТП повреждены 13 машин, один человек погиб, шестеро пострадали.
Фура с трубами в Днепре покатилась вниз по дороге: погиб человек
На месте работают оперативные службы и полиция.
Позднее полиция Днепропетровской области сообщила, что трех пострадавших, среди которых водитель грузовика 1956 года рождения, направили в больницу.
Telegraf.com.ua