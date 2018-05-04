Жуткое ДТП с фурой в Днепре: появилось видео момента аварии

В Днепре на ул. Космической произошло ДТП с участием фуры, груженной трубами. Один человек погиб, шестеро получили травмы, повреждены 13 машин, сообщает Информатор.

В результате ДТП повреждены 13 машин, один человек погиб, шестеро пострадали.

На месте работают оперативные службы и полиция.

Позднее полиция Днепропетровской области сообщила, что трех пострадавших, среди которых водитель грузовика 1956 года рождения, направили в больницу.