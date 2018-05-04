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В местах проведения ООС начнут работать передвижные посты

Сергей Князев
21:26 Пт, 4 Май 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Такие передвижные группы позволят улучшить работу по противодействию утечки оружия и взрывчатки на территории мирных областей.

На территории проведения операции Объединенных сил начнут работу мобильные передвижные посты. Об этом заявил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Такой режим службы вводится на территории Донецкой и Луганской областей. Это позволит сократить количество стационарных блокпостов и одновременно усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

По словам Князева, с началом операции объединенных сил полиция меняет формат функционирования блокпостов. Он отметил, что уже в ближайшее время полиция прифронтовых областей перейдет к более эффективной системы контроля - мобильные передвижные посты.

"Вы несете наибольшую ответственность за виток оружия, преступники вывозят с востока страны. Нужно отойти от тотальной проверки грузов. Нас интересует только наличие запрещенных вещей. Изъятие одной гранаты - спасает несколько жизней ", - подчеркнул Князев.

Кроме того, будет перестроена работа приданных сил, прибывающих в указанные регионы. В то же время сокращение количества стационарных блокпостов позволит полицейским увеличить присутствие в отдаленных населенных пунктах региона.

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Новости Украины, ООС, ОРДЛО, Передвижные посты, Сергей Князев.
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