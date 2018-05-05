Стрельба в горсовете Никополя: Полиция открыла еще два производства

Правоохранители г.Никополя (Днепропетровская обл.) открыли еще два производства из-за столкновений и стрельбы на сессии горсовета 4 мая, сообщили в Нацполиции.

"После обращения по заявлению городского головы Никополя Андрея Фисака было открыто производство по статье 129 Уголовного кодекса (угроза убийством), а после заявления депутата горсовета Александра Рыбакова - по части 2 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц). Таким образом, в целом открыли четыре уголовных производства", – говорится в сообщении на сайте Радио Свобода в пятницу вечером со ссылкой на городской отдел полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 293 и ч. 4 ст. 296 УК Украины (групповое нарушение общественного порядка и хулиганство с применением оружия) на сессии Никопольского городского совета, когда один из присутствующих совершил несколько выстрелов.