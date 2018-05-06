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В Харьковской области планируют ограничить движение большегрузного транспорта

Грузовики
03:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Украине наблюдается резкое повышение температуры, что негативно влияет на состояние дорог.

В Харьковской области с 10 августа планируется ограничить движение в светлое время суток большегрузного и крупногабаритного транспорта.

"В связи с повышением температуры воздуха окружающей среды выше 28°С, и вероятностью преждевременных разрушений и образования деформаций покрытия автомобильных дорог... планируется ввести ограничения движения (в дневное время) тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения", - сообщается на официальном сайте Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Информация о стоянках и местах для отстоя транспорта, которому запрещено движение в светлое время суток в Харьковской области, будет опубликована на сайте Службы.

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Новости Украины, Автомобиль, Новости Украины, Транспорт, Украина, Харьковская область.
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