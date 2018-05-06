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Боевики обстреляли из артиллерии жилые кварталы Зайцево, один человек ранен

Боевики дважды обстреляли из артиллерии Зайцево
14:51 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: hromadskeradio.org

Новости Украины: Сегодня боевики обстреляли Зайцево из запрещенной артиллерии, один гражданский получил ранения.

Сегодня, 6 мая, около 11:00 российско-террористические войска в нарушение норм международного гуманитарного права дважды обстреляли из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранение, загорелся жилой дом. На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь. О теракте сообщено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 9 раз применили запрещенное вооружение, двое украинских военных ранены. На применение противником минометов, артиллерии и танков Объединенные силы давали адекватный ответ.

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Новости Украины, Артиллерия, Боевики, Донбасс, Зайцево.
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