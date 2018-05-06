Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кличко объяснил, с чем связано отсутствие горячей воды в Киеве
Кличко объяснил, с чем связано отсутствие горячей воды в Киеве
Новости: Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Новости: Украина – Марокко: дата матча сборных изменена
Украина – Марокко: дата матча сборных изменена
Новости: Евровидение 2018: сегодня состоится официальная церемония открытия конкурса
Евровидение 2018: сегодня состоится официальная церемония открытия конкурса
X

В Ровно пьяный военный угрожал взорвать гранату: жителей дома эвакуировали

Смотрите фото (3)
Гранаты
15:59 Сегодня Телеграф
Фото: НПУ

Новости Украины: В Ровно 40-летний пьяный военнослужащий угрожал жене взорвать гранату, жителей многоквартирного дома эвакуировали.

В Ровно утром 6 мая пьяный военнослужащий в квартире многоэтажки на улице Млыновской угрожал жене взорвать гранату, жителей дома эвакуировали. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровненской области, из-за семейной ссоры за помощью в полицию обратилась 44-летняя жительница Ровно.

Она сказала, что в руках мужчины предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции. В квартире инспекторы обнаружили гранату. 40-летний дебошир из квартиры сбежал.

 

Его патрульные разыскали на улице возле дома. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и работников взрывотехнического отдела ГУНП в Ровненской области.

Кроме того, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям немедленно эвакуировали жителей многоэтажки. По результатам осмотра специалисты-взрывотехники установили, что мужчина угрожал женщине гранатой Ф-1.

Также во время осмотра помещения полицейские обнаружили на балконе еще две гранаты РГН и РГД-5. Все три боеприпаса были в опасном состоянии. Взрывотехники разрядили гранаты и привели их в безопасный вид. Правоохранители также в квартире изъяли ножи, огнетушитель и патрон.

 

Все изъятое следователи направят на экспертизу в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет военная прокуратура Ровненского гарнизона Западного региона Украины. Полицейские выяснили, что 40-летний дебошир был в зоне АТО и сейчас продолжает нести военную службу. После проведенной медицинской экспертизы было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 1,38 промилле.

Как сообщалось, в Киеве возле Куреневского парка мужчина погиб в результате взрыва. По предварительным данным, на улице произошел взрыв гранаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Военнослужащий, Жители многоквартирного дома, Ровно, Угрожал взорвать гранату, Эвакуация.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Спасатели ГСЧС контролируют ситуацию с пожаром на территории арсенала в Балаклее Жемчужина Закарпатья: зацвела Долина нарциссов (Видео) Аваков обсудил стратегию "мелких шагов" в деоккупации Донбасса

Последние новости

Украинский тренер отказался возглавить сборную Латвии Года идут: как изменились самые популярные звезды 90-х (Фото) "За легитимную власть": в Москве снова собирается митинг
Сегодня читают
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 ВКУ поддерживает украинскую автокефалию УПЦ
03 Головкин - Мартиросян: полное видео боя
04 Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
05 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
Новости сегодня
16:55 Появилась приятная новость для владельцев флагмана Honor 8
16:55 Свитолина сыграет против Наварро во 2-м раунде турнира в Мадриде
16:49 Под Одессой горел 16-этажный отель
16:42 Сборная России разгромила Австрию в матче ЧМ-2018 по хоккею
16:41 Ушел из жизни директор "Машины времени" Владимир Сапунов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности
ГСЧС предупреждает о высокой пожарной опасности
Новости: У Савченко появился еще один защитник
У Савченко появился еще один защитник
Новости: Супрун посоветовала, как уберечься от "лишнего" солнца
Супрун посоветовала, как уберечься от "лишнего" солнца
Новости: Королевская семья Великобритании опубликовала первые официальные снимки принца Луи
Королевская семья опубликовала первые официальные снимки принца Луи
Добавить комментарий
0