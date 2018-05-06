В Ровно пьяный военный угрожал взорвать гранату: жителей дома эвакуировали

В Ровно утром 6 мая пьяный военнослужащий в квартире многоэтажки на улице Млыновской угрожал жене взорвать гранату, жителей дома эвакуировали. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровненской области, из-за семейной ссоры за помощью в полицию обратилась 44-летняя жительница Ровно.

Она сказала, что в руках мужчины предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции. В квартире инспекторы обнаружили гранату. 40-летний дебошир из квартиры сбежал.

Его патрульные разыскали на улице возле дома. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и работников взрывотехнического отдела ГУНП в Ровненской области.

Кроме того, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям немедленно эвакуировали жителей многоэтажки. По результатам осмотра специалисты-взрывотехники установили, что мужчина угрожал женщине гранатой Ф-1.

Также во время осмотра помещения полицейские обнаружили на балконе еще две гранаты РГН и РГД-5. Все три боеприпаса были в опасном состоянии. Взрывотехники разрядили гранаты и привели их в безопасный вид. Правоохранители также в квартире изъяли ножи, огнетушитель и патрон.

Все изъятое следователи направят на экспертизу в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет военная прокуратура Ровненского гарнизона Западного региона Украины. Полицейские выяснили, что 40-летний дебошир был в зоне АТО и сейчас продолжает нести военную службу. После проведенной медицинской экспертизы было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 1,38 промилле.

Как сообщалось, в Киеве возле Куреневского парка мужчина погиб в результате взрыва. По предварительным данным, на улице произошел взрыв гранаты.