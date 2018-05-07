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Оккупанты 80 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Донбасс
08:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 80 раз обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб, четверо ранены.

За минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, сообщили в пресс-центре организации объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация обострилась. Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Противник 80 раз нарушал Минские договоренности", - говорится в сводке по состоянию на 7.00 понедельника, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

В пресс-центре отметили, что наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое и Широкино. Боевики 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, 2 раза из танка. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону.

"Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера, 6 мая, ими дважды был обстрелян из пушек калибра 152 и 122 мм населенные пункты Зайцево и Никольское, на окраине города Горловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, бойцы ВСУ нанесли потери боевикам, трое убиты и пять получили ранения.

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