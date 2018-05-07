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Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды

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Гроза
20:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области.

В понедельник, 7 мая, вечером в Киевской области и столице ожидаются грозы, возможен даже град.

Мощные ливни с градом прошли уже в центральных и южных областях, сейчас непогода надвигается на Киевщину, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"На полосе с Сумщины через Полтавщину, Черкащину вплоть до юга - ливни, грозы и даже град. Зона неустойчивой атмосферы движется на Киевщину. Киевляне и жители близлежащих районов, вскоре - вероятность грозового ливня и даже местами града. При грозе возможен порывистый ветер", - советует синоптик.

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Новости Украины, Ветер, Гроза, Киев, Погода, Синоптики.
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