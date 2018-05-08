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Сделал замечание: в Киеве на вокзале мужчине всадили нож в голову
08:08 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: В Киеве на вокзале неизвестные всадили нож в голову мужчине, который сделал замечание.
На железнодорожном вокзале в Киеве неизвестные всадили нож в голову мужчине, сообщает ДТП.kiev.ua. на своей странице в Facebook.
По предварительным данным, мужчина сделал замечание, после чего злоумышленники тяжело ранили его ножом в голову.
Пострадавший был госпитализирован в реанимацию НИИ Нейрохирургии.
"Сделал замечание - и попал в реанимацию: на вокзале мужчине всадили нож в голову. Открытая черепно-мозговая травма. Скорая, кома, реанимация", - говорится в сообщении.
По информации сообщества, "нож удалось извлечь только во время второй операции". Состояние пациента стабильно тяжелое.
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