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Сделал замечание: в Киеве на вокзале мужчине всадили нож в голову

Состояние пациента стабильно тяжелое.
08:08 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве на вокзале неизвестные всадили нож в голову мужчине, который сделал замечание.

На железнодорожном вокзале в Киеве неизвестные всадили нож в голову мужчине, сообщает ДТП.kiev.ua. на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, мужчина сделал замечание, после чего злоумышленники тяжело ранили его ножом в голову.

Пострадавший был госпитализирован в реанимацию НИИ Нейрохирургии.

"Сделал замечание - и попал в реанимацию: на вокзале мужчине всадили нож в голову. Открытая черепно-мозговая травма. Скорая, кома, реанимация", - говорится в сообщении.

По информации сообщества, "нож удалось извлечь только во время второй операции". Состояние пациента стабильно тяжелое.

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Новости Украины, Киев, Нож, Полиция, Происшествие.
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