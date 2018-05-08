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Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду

Гроза
09:10 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Погода в Украине будет дождливой, впрочем, жаркие температурные показатели удержатся почти на всей территории.

В Украине 8 и 9 мая ожидается неустойчивая погода, с периодическими грозовыми дождями, температура воздуха до +28 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Погода будет неустойчивой, с периодическими грозовыми дождями. Наименьшая вероятность дождей - на Востоке. Температура воздуха 8 мая +24...+28 градусов", - написала синоптик.

Прогноз погоды на 8 мая: в Украине умеренно-тепло и дожди

По ее словам, во вторник вдоль линии Сумы-Кривой Рог-Николаев-Одесса ожидается +19...+24 градуса.

"Интересной будет температурная картина 9 мая: везде +25...+29 градусов, на Юге и в прикарпатских районах похолодает до +16...+23 градусов", - отметила Диденко.

В частности, в Киеве сегодня ожидается дождь с грозой, ночью 8 мая - дождь, днем во вторник - без существенных осадков, вечером - дождь, гроза, сообщила она.

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"9 мая в Киеве дожди с грозами будут ходить кругами вокруг столицы, но какого-то серьезного ливня не видно. Температура воздуха будет высокой, +25...+28 градусов", - добавила синоптик.

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Новости Украины, Гроза, Дожди, Ливни, Погода, Синоптики.
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