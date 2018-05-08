Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду

В Украине 8 и 9 мая ожидается неустойчивая погода, с периодическими грозовыми дождями, температура воздуха до +28 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Погода будет неустойчивой, с периодическими грозовыми дождями. Наименьшая вероятность дождей - на Востоке. Температура воздуха 8 мая +24...+28 градусов", - написала синоптик.

По ее словам, во вторник вдоль линии Сумы-Кривой Рог-Николаев-Одесса ожидается +19...+24 градуса.

"Интересной будет температурная картина 9 мая: везде +25...+29 градусов, на Юге и в прикарпатских районах похолодает до +16...+23 градусов", - отметила Диденко.

В частности, в Киеве сегодня ожидается дождь с грозой, ночью 8 мая - дождь, днем во вторник - без существенных осадков, вечером - дождь, гроза, сообщила она.

"9 мая в Киеве дожди с грозами будут ходить кругами вокруг столицы, но какого-то серьезного ливня не видно. Температура воздуха будет высокой, +25...+28 градусов", - добавила синоптик.