Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости Украины: Погода в Украине будет дождливой, впрочем, жаркие температурные показатели удержатся почти на всей территории.
В Украине 8 и 9 мая ожидается неустойчивая погода, с периодическими грозовыми дождями, температура воздуха до +28 градусов.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Погода будет неустойчивой, с периодическими грозовыми дождями. Наименьшая вероятность дождей - на Востоке. Температура воздуха 8 мая +24...+28 градусов", - написала синоптик.
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По ее словам, во вторник вдоль линии Сумы-Кривой Рог-Николаев-Одесса ожидается +19...+24 градуса.
"Интересной будет температурная картина 9 мая: везде +25...+29 градусов, на Юге и в прикарпатских районах похолодает до +16...+23 градусов", - отметила Диденко.
В частности, в Киеве сегодня ожидается дождь с грозой, ночью 8 мая - дождь, днем во вторник - без существенных осадков, вечером - дождь, гроза, сообщила она.
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"9 мая в Киеве дожди с грозами будут ходить кругами вокруг столицы, но какого-то серьезного ливня не видно. Температура воздуха будет высокой, +25...+28 градусов", - добавила синоптик.