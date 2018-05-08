Как выглядит НСК "Олимпийский" в Киеве перед финалом Лиги чемпионов (Видео)

В Киеве запечатлели видео подготовки стадиона НСК "Олимпийский" в финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая. Видео, снятое при помощи дрона, опубликовано на YouTube-канале "Информатор". Главная спортивная арена страны готовилась к финальному футбольному поединку заранее. На территории спорткомплекса много рабочих, завершающих подготовительные работы. Ранее сообщалось, что капитальный ремонт главной арены Лиги чемпионов нынешнего сезона обошелся Украине в 102 миллиона гривен. Напомним, в финальном матче 26 мая сыграют "Реал" и "Ливерпуль", а главным арбитром назначен сербский рефери Милорад Мажич.