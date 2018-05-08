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Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации

Xисло пострадавших возросло
13:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В больнице с симптомами отравления находится 51 ученик черкасской школы и учитель.

Количество госпитализированных с признаками отравления учеников Черкасской общеобразовательной школы №8 достигло 51-го, причем 11 детей находятся в реанимации, кроме того, госпитализирован учитель, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 13.00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализирован 51 ученик и один учитель, 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном и легком состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Украины также информирует о госпитализированном 51 ученике и одном взрослом, который обратился в больницу.

Минздрав указывает, что речь идет об отравлении неизвестным веществом.

В Черкассах в школе десятки учеников отравились неизвестным веществом

Ранее ГСЧС сообщала, что превышения содержания химических веществ на территории школы не обнаружено (аммиак - 0 мг/куб.м; хлор - 0 мг/куб.м, сероводород - 0 мг/куб.м, горючие газы - 0 мг/куб.м). Уровень кислорода в воздухе - 20,9% (при норме - от 19 до 23%).

Лаборатория Госпродпотребслужбы Черкасс взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ (результаты ожидаются до 16.00).

Отравления детей: Гройсман и Супрун вылетели в Черкассы

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Причины ухудшения состояния здоровья детей устанавливаются.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун вылетели в Черкассы для изучения ситуации на месте.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, ГСЧС, Массовое отравление, Отравление детей в Черкассах, Черкассы.
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