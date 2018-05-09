Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Украины призывает освободить крымского правозащитника Сайфуллаева
МИД Украины призывает освободить крымского правозащитника Сайфуллаева
Новости: В АМКУ отмечают, что заказчики все чаще дробят публичные закупки
В АМКУ отмечают, что заказчики все чаще дробят публичные закупки
Новости: Шевченко - о матче Динамо - Шахтер в финале Кубка Украины
Шевченко - о матче Динамо - Шахтер в финале Кубка Украины
Новости: Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса
Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса
X

В Киеве мужчина с ружьем направлялся на массовые мероприятия к 9 мая

Полиция
13:58 Сегодня Телеграф
Фото: НПУ

Новости Украины: Полиция Киева задержала мужчину возле метро "Арсенальная", который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий.

Полицейские задержали возле станции столичного метро "Арсенальная" мужчину, который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий. Об этом проинформировал начальник ГУ полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Оружие изымают, будет назначена экспертиза для установления, является ли ружье огнестрельным оружием. Мужчину доставили в районное управление полиции, где сегодня дежурят адвокаты из Центра предоставления вторичной правовой помощи, для установления его анкетных данных и предоставления объяснений", - отметил Крищенко.

В Киеве проходит многочисленная акция "Никто не забыт, ничто не забыто"

Как сообщалось, между охраной народных депутатов Вадима Новинского и Нестора Шуфрича возле монумента Неизвестному солдату в парке Славы произошло столкновение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вторая мировая война, День победы над нацизмом, Задержание, Киев, Мужчина с ружьем, Полиция Киева.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Массовое отравление детей в Черкассах: 11 школьников до сих пор в реанимации ООС: Боевики увеличили применение тяжелого вооружения Движение в центре Киева будет ограничено на 9 мая: Список перекрытых улиц

Последние новости

В центре Кабула произошло три взрыва, есть информация о раненых Наварро - о матче со Свитолиной Volvo научит свои грузовики обмениваться данными с легковыми автомобилями
Сегодня читают
01 В Запорожье горел титано-магниевый комбинат
02 Эксперты рассказали, как распространяется рак
03 Евровидение 2018: самые запоминающиеся выступления участников первого полуфинала (Видео)
04 Охрана спасала нардепов Шуфрича и Новинского от активистов в парке Славы
05 Названа лучшая песня всех времен (Видео)
Новости сегодня
14:52 Звезда сериала "Дневники вампира" Стивен Маккуин разорвал помолвку с невестой
14:48 В парламенте Ирана законодатели сожгли флаг США
14:40 Удивительные картины ножом по коже от Marka Evansa (Фото)
14:37 Капитан Лез Эрбье поднял Кубок Франции с игроками ПСЖ
14:34 Замглавы МВД: на задержанных Бережную и главу С14 составят админпротоколы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Новости: В Украине вступил в силу закон о кибербезопасности
В Украине вступил в силу закон о кибербезопасности
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: победители первого полуфинала
Новости: В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
Добавить комментарий
0