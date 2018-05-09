В Киеве мужчина с ружьем направлялся на массовые мероприятия к 9 мая

Полицейские задержали возле станции столичного метро "Арсенальная" мужчину, который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий. Об этом проинформировал начальник ГУ полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Оружие изымают, будет назначена экспертиза для установления, является ли ружье огнестрельным оружием. Мужчину доставили в районное управление полиции, где сегодня дежурят адвокаты из Центра предоставления вторичной правовой помощи, для установления его анкетных данных и предоставления объяснений", - отметил Крищенко.

Как сообщалось, между охраной народных депутатов Вадима Новинского и Нестора Шуфрича возле монумента Неизвестному солдату в парке Славы произошло столкновение.