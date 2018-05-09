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Замглавы МВД: на задержанных Бережную и главу С14 составят админпротоколы

Киев
14:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что обстановка в Киева на данный момент в целом спокойная, задержан руководитель общественной организации С14.

В Киеве 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне ситуация на данный момент в целом спокойная, на задержанных Елену Бережную (мать погибшего депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной) и руководителя националистической организации С14 составляются протоколы об административных правонарушениях, сообщили в МВД Украины.

"На данный момент ситуация стабильная… Задержан руководитель общественной организации С14. Также по нему будет приниматься решение (составление админпротокола - прим. ред). В целом ситуация контролируемая", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на брифинге в Киеве в среду.

Он уточнил, что руководитель С14 задержан за административное правонарушение – он сломал турникет, поэтому по нему "принимается решение о составлении протокола об административном правонарушении".

Отвечая на вопрос, действительно ли была задержана Е.Бережная, С.Яровой сказал: "В отношении нее составлен админпротокол по статье "изготовление и использование запрещенной символики" (ст. 173-3 КУоАП "изготовление и пропаганда георгиевской ленты" - прим.ред).

С.Яровой также сообщил, что по предварительным данным в акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!" в Киеве приняли участие до 2 тыс человек.

В свою очередь начальник ГУ Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко подчеркнул, что по состоянию на данный момент в Киеве "каких-то серьезных конфликтов не было".

"Все, кто был доставлен в районное управление, кроме одного человека, уже отпущены, на них составлены административные материалы" - сказал он, добавив, что один человек, задержанный позже, еще находится в полиции.

В Киеве мужчина с ружьем направлялся на массовые мероприятия к 9 мая

Говоря о задержании человека с винтовкой Мосина утром 9 мая, А.Крищенко уточнил: "Предварительно винтовка осмотрена экспертами, она не приспособлена под выстрелы, не является огнестрельным оружием… Человек шел на какое-то театрализованное представление, не в этом районе. Но полиция решила его задержать и изъять винтовку для проверки".

По словам А.Крищенко, всего в Киеве 6 человек были доставлены в райуправления полиции за админправонарушения.

"Было столкновение между двумя людьми различных взглядов, они друг другу причинили телесные повреждения возле отеля "Салют", - сказал А.Крищенко.

Ранее в этот день в Нацполиции Киева сообщили, что правоохранители в Киеве задержали и доставили в районное управление полиции Е.Бережную, которая является одним из организаторов марша "Никто не забыт! ничто не забыто"". Она была задержана за георгиевскую ленточку и сопротивление сотрудникам полиции.

Также утром 9 мая представители националистической организации С14 облили зеленкой руководителя Российского центра науки и культуры на Подоле (Россотрудничества) Константина Воробьева.

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Новости Украины, Админпротоколы, Вторая мировая война, День победы над нацизмом, МВД Украины, Правонарушения.
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