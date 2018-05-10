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Жаркий май: в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
11:29 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: В Киеве ночь на 9 мая стала самой теплой за последние 137 лет.
Две последние ночи в Киеве стали рекордно теплыми, констатируют климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 9 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +16,6°С, что на 0,4°С теплее, чем в 1967 году. Также ночь на 10 мая была рекордно теплой - столбик термометра не опустился ниже +16,0°С, что на 0,6°С выше температуры 1996 года", - говорится в сообщении на сайте обсерватории в четверг.
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Это уже 12-й температурный рекорд с начала мая текущего года в Киеве, отметили климатологи.
Telegraf.com.ua