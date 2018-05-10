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Сотрудники полиции Украины и Турции договорились о противодействии ОПГ

Встреча
15:36 Сегодня Телеграф
Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: Сотрудники полиции Украины и Турции намерены совместно противодействовать организованным преступным группам и расследовать преступления.

Полицейские Украины и Турции договорились о совместном противодействии организованным преступным группам. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, со ссылкой на МВД.

"У полицейских двух стран есть общие точки соприкосновения по документированию и расследованию преступлений, совершающие ОПГ на территории как Украины, так и Турции. Нельзя сказать, что члены ОПГ "специализируются" лишь на торговле людьми или распространении наркотиков. Я пригласил на совещание всех руководителей криминальной полиции, чтобы мы могли вместе обсудить вопросы противодействия ОПГ в различных сферах и наладить взаимодействие на всех уровнях. Надеюсь, что у нас будет много совместно раскрытых преступлений", - сообщил В.Аброськин.

 

Напомним, сотрудники СБУ выдворили из страны "вора в законе" по прозвищу "Ираклий Хуту", который прибыл в Одессу по документам другого человека.

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Новости Украины, ОПГ, Противодействие, Расследование преступлений, Украина и Турция.
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