Сотрудники полиции Украины и Турции договорились о противодействии ОПГ

Полицейские Украины и Турции договорились о совместном противодействии организованным преступным группам. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, со ссылкой на МВД.

"У полицейских двух стран есть общие точки соприкосновения по документированию и расследованию преступлений, совершающие ОПГ на территории как Украины, так и Турции. Нельзя сказать, что члены ОПГ "специализируются" лишь на торговле людьми или распространении наркотиков. Я пригласил на совещание всех руководителей криминальной полиции, чтобы мы могли вместе обсудить вопросы противодействия ОПГ в различных сферах и наладить взаимодействие на всех уровнях. Надеюсь, что у нас будет много совместно раскрытых преступлений", - сообщил В.Аброськин.

Напомним, сотрудники СБУ выдворили из страны "вора в законе" по прозвищу "Ираклий Хуту", который прибыл в Одессу по документам другого человека.