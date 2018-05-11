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На Днепропетровщине произошел пожар на мусорном полигоне
09:57 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС
Новости Украины: В Днепропетровской области сотрудники ликвидирован пожар на открытой территории полигона по переработки твердых бытовых отходов.
В Подгородном на Днепропетровщине ликвидируют пожар, возникший в четверг на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"В 19:27 пожар локализован. Ныне продолжается ликвидация пожара на мусорной свалке, площадь которой составляет ориентировочно 1500 кв. м", - говорится в сообщении.
Причину пожара устанавливают правоохранительные органы. К ликвидации пожара привлечены 17 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
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