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На Днепропетровщине произошел пожар на мусорном полигоне

Полигон по переработке твердых бытовых отходов
09:57 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Днепропетровской области сотрудники ликвидирован пожар на открытой территории полигона по переработки твердых бытовых отходов.

В Подгородном на Днепропетровщине ликвидируют пожар, возникший в четверг на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"В 19:27 пожар локализован. Ныне продолжается ликвидация пожара на мусорной свалке, площадь которой составляет ориентировочно 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы. К ликвидации пожара привлечены 17 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

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Новости Украины, Днерпопетровская область, Ликвидация, Подгородное, Пожар, Полигон по переработке, Твердые бытовые отходы.
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