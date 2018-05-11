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Массовое отравление в Черкассах: часть детей уже выписали из больницы

Отравление в школе Черкасс
16:55 Сегодня Телеграф
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Министерство здравоохранения сообщило, что сегодня, 11 мая, было выписано 22 детей, которые отравились неизвестным веществом на школьной линейке в Черкассах.

Министерство здравоохранения сообщило, что сегодня, 11 мая. 22 детей, которые были госпитализированы со школьной линейки в Черкассах, выписали из больницы. В медучреждениях до сих пор остается 36 человек. Об этом сообщает пресс-служба.

"Сегодня, 11 мая, 22 детей, которые были госпитализированы со школьной линейки в Черкассах, уже дома. В больницах Черкасской детской областной и Черкасской областной - до сих пор находится 36 человек: 32 ребенка и 4 взрослых. Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату. Состояние взрослых и детей, по словам медиков, удовлетворительное. Вероятно, их выпишут в ближайшее время",- информирует пресс-служба.

В Госпродпотребслужбе сообщили свою версию отравления в Черкассах

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления. В целом госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и 4 взрослых. Всего на мероприятии находилось 424 учеников и 26 учителей. Было госпитализировано 55 детей и 4 взрослых (трех учителей и техническую работницу). Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет. Пока причин отравления школьников на линейке не установлено, ждут результатов анализов из Киева.

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Новости Украины, Версии отравления, Выписали школьников, Минздрав, Отравление в школе Черкассы, Причины отравления, Состояние пострадавших.
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