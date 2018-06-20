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Суд избрал меру пресечения для т.н. "замминистра спорта" оккупированного Крыма

ГПУ
23:20 Ср, 20 Июнь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Суд арестовал обвиняемого в госизмене "экс-чиновника" оккупационного "правительства" Крыма.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца обвиняемому украинскими правоохранительными органами в государственной измене гражданину, который ранее занимал должность "заместителя министра спорта" в оккупированном Россией Крыму.

"("Чиновник" - Ред.) крымского "правительства" взят под стражу на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению т.н. "экс-заместителя министра спорта Республики Крым" за совершение госизмены. Следующее судебное рассмотрение 02.07.2018", - написала в своем аккаунте в Твиттер в среду вечером пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Каких-либо подробностей, а также имени арестованного гражданина она не сообщила.

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Новости Украины, ГПУ, Лариса Сарган, Оккупированный Крым, Суд.
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