Суд избрал меру пресечения для т.н. "замминистра спорта" оккупированного Крыма

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца обвиняемому украинскими правоохранительными органами в государственной измене гражданину, который ранее занимал должность "заместителя министра спорта" в оккупированном Россией Крыму.

"("Чиновник" - Ред.) крымского "правительства" взят под стражу на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению т.н. "экс-заместителя министра спорта Республики Крым" за совершение госизмены. Следующее судебное рассмотрение 02.07.2018", - написала в своем аккаунте в Твиттер в среду вечером пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Каких-либо подробностей, а также имени арестованного гражданина она не сообщила.