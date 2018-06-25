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ДТП во Львове: автомобиль протаранил ограждение "Арены Львов"
Новости Украины: В патрульной полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Во Львове, иномарка Mitsubishi Lancer въехала в ограждение стадиона "Арена Львов", и слетела в пожарный водоем. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после того, как его сбил автомобиль в оккупированном Крыму.
Напомним, в Киевской области произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, в результате которого погибли два человека, а 12 пострадавших доставили в больницу.
Telegraf.com.ua