ДТП во Львове: автомобиль протаранил ограждение "Арены Львов"

Во Львове, иномарка Mitsubishi Lancer въехала в ограждение стадиона "Арена Львов", и слетела в пожарный водоем. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после того, как его сбил автомобиль в оккупированном Крыму.

Напомним, в Киевской области произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, в результате которого погибли два человека, а 12 пострадавших доставили в больницу.