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Нападение на лагерь ромов: задержанным объявлено подозрение

Разгром лагеря ромов
19:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: Полиция сообщила о подозрении 8 задержанным после нападения на лагерь ромов во Львовской области в ночь на 24 июня.

Работники Национальной полиции Львовской области сообщили о подозрении одному совершеннолетнему и семерым несовершеннолетним лицам, которые были задержаны после нападения на лагерь ромов вблизи с.Сокольники (Пустомытовский район Львовской области) в ночь на 24 июня 2018 года.

"Правоохранители сразу же задержали одного совершеннолетнего и семерых несовершеннолетних лиц, которым сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области в понедельник.

Прокуратура также проинформировала, что работники Нацполиции Львовской области установили причастность 11 жителей Львова и прилегающих сел к нападению на лагерь ромов.

"Следствием установлено, что группа лиц, вооружившись предметами, специально приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), совершили нападение на лагерь, в котором временно проживали лица цыганской национальности. Они совершили погром и избиение его жителей", - сказано в сообщении.

Вследствие таких действий 24-летний житель Закарпатской области получил многочисленные ножевые ранения, в результате которых скончался. Еще 3 человека, среди которых 10-летний мальчик, 19-летний юноша и 30-летняя женщина получили телесные повреждения.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по п.12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшее тяжкие последствия), ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением предметов, специально приспособленных и заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Львовской области.

Как сообщалось, один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок, вследствие нападения неизвестных на ромский табор на окраине Львова вечером 23 июня.

Правоохранители задержали восемь человек, в том числе организатора нападения; большинству задержанных 16-18 лет. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Причастными к нападению являются ученики одной из местных школ и профтехучилища, сообщила начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Глава СБУ Василий Грицак не исключает, что за нападением на ромов во Львове может стоять РФ.

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Новости Украины, Львов, Нападение на ромов, Полиция, Разгром лагеря ромов, Ромы.
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