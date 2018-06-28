Ливни, грозы и шквалы в Украины: в пяти областях обесточены 144 населенных пунктов

Вследствие осложнения погодных условий обесточены 144 населенных пункта в 5 областях Украины, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 144 населенных пункта в 5 областях, а именно: Полтавская - 58 н.п., Днепропетровская - 52 н.п., Киевская - 28 н.п., Кировоградская - 3 н.п. и Запорожская - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

При этом добавляется, что к восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

Примечательно, накануне стало известно о обесточивании части Запорожья. Тамошние энергетике обещали восстановить электроснабжение города до конца суток.

Напомним, температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +26 градусов на западе, от +27 до +30 градусов - на севере, от +31 до +35 градусов - на востоке, от +27 до +35 градусов - на юге и от +26 до +33 градусов - в центре.

В Киеве также прогнозируются дожди, температура воздуха днем будет составлять от +27 до +29 градусов.