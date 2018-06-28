Посол Швейцарии под Львовом устроил масштабное ДТП: фото

7 июня во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали шестеро человек.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, авария произошла в 19:20.

Известно, что гражданин Швейцарии, который управлял Volvo выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя иномарками.

В результате столкновения пострадали шесть человек. Двух человек госпитализировали. Водитель Volvo после осмотра отказался от медицинской помощи и был отпущен домой.

Позже, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Фейсбук сообщил, что водитель Volvo является послом Швейцарии в Украине.

Как сообщалось, сегодня в Днепропетровской области произошло лобовое столкновение двух фур, в результате чего погиб один водитель, еще один был госпитализирован.