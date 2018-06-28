Забрал тысячу гривень и поджог дом: в Харькове мужчина зверски расправился с пенсионерами

В Московском районе города Харькова неизвестный поджег дом пенсионеров.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, происшествие случилось днем 27 июня. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 70-летнюю женщину с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы и тело 72-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

"Потерпевшая женщина рассказала полицейским, что в дом проник неизвестный мужчина, который напал на нее - ударил по голове, связал и положил в ванну. Затем он начал искать в доме денежные средства, ювелирные изделия и ценные предметы. Неизвестный завладел деньгами в сумме 1200 грн, продуктами питания и скрылся с места происшествия, устроив поджог дома", - говорится в сообщении. Женщина госпитализирована в больницу, тело ее погибшего сожителя направлено в морг для установления причин смерти.

Сотрудниками ГСЧС Харьковской области пожар был ликвидирован.

По данному факту открыто несколько уголовных производств: по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой).

Максимальной санкцией указанных статей является пожизненное заключение. Сейчас сотрудники полиции принимают комплекс необходимых мероприятий для задержания лица, причастного к совершению тяжкого преступления.