Адвокат рассказал, от чего зависит судьба задержанных в Крыму украинских рыбаков

Дело моряков украинского судна «ЯМК-0041», задержанного у берегов оккупированного Крыма, может быть решена политическим решением на самом высоком уровне.

Такое мнение высказал адвокат рыбаков Эмиль Курбединов во время встречи участников «Крымской солидарности», сообщает "Радио Свобода".

«Примечательно, что украинские моряки задержали после ареста российских моряков (керченского судна «Норд» - ред.). Крымский и севастопольский омбудсмены проявляют особый интерес к этому делу, постоянно интересуются положением рыбаков: что с ними, как и где. Насколько я понимаю, это дело сдвинется с мертвой точки, как только будет принято соответствующее политическое решение на самом высоком уровне», - сказал Курбединов.

По его словам, несколько дней тому назад моряков, объявивших голодовку, выпустили с территории пограничного управления ФСБ в Балаклаве после полуторамесячного заключения.

«Обвинений украинцам не предъявили, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, поэтому они практически не могут покинуть пределы Севастополя и постоянно приглашаются на различные дополнительные следственные мероприятия», - отметил адвокат.

Как известно, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) с пятью членами экипажа 4 мая западнее мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. Капитан задержанного судна «ЯМК-0041» Виктор Новицкий арестован, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Морякам не выдвинули никаких обвинений.

В МИД Украины расценивают задержание украинского судна как «узурпацию суверенных дел Украины» относительно прилегающих к полуострову акваторий и «нарушение Конвенции ООН по морскому праву и обычному международному праву».